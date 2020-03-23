Правительство обещает поддержку бизнесу и людям, которые потеряют работу

Кабмин разрабатывает программу действий по поддержке бизнеса и тех, кто потеряет работу в результате распространения коронавируса.

Источник: видеообращение премьера Дениса Шмыгаля

Прямая речь: "Правительство ведет переговоры с европейскими партнерами по поддержке малого и среднего бизнеса, который пострадает от распространения коронавируса.

Мы договариваемся с МВФ, средства которого помогут существенно поддержать украинскую экономику.

Разрабатывается программа действий правительства, в котором будут прописаны пути поддержки бизнеса. И один из наших приоритетов – поддержка тех, кто потеряет работу".

Детали: Шмыгаль обратился к бизнесу, от которого не зависит жизнедеятельность города, городка или села с призывом перейти на дистанционный режим или приостановить деятельность, подчеркнув, что это временно.

Он отметил, что сегодня встал вопрос, как страна будет жить после преодоления коронавируса.

Прямая речь: "Правительство совместно с лучшими специалистами, учеными, экспертами, представителями бизнеса сегодня уже разрабатывает программу экономического развития страны после эпидемии коронавируса".