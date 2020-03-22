Новый министр экономики "не успел внести" в декларацию имение под Киевом и квартиру жены в Москве

Игорь Петрашко не указал в своей декларации квартиру в Москве, доля в которой принадлежит его жене, дом в селе под Киевом и два внедорожника.

Об этом сообщает Радио Свобода

Издание сообщает, что в декларации не указан дом в элитном коттеджном городке "Солнечная долина" в селе Романков под Киевом. Согласно официальной выписки из реестра недвижимости, им владеет жена министра. Указанный метраж дома - 409 квадратных метров. Также в ее собственности здесь - 15 соток земли.

В своей декларации новый глава Министерства экономики указал, что его жена является гражданкой России.

Согласно российскому Единому государственному реестру недвижимости, она имеет в собственности треть квартиры на 109 квадратных метров в Донском районе Москвы (вместе с матерью и братом - ЭП).

В документе реестра говорится, что кадастровая стоимость квартиры составляет 18 млн рублей (сейчас это примерно 200 тыс дол - ЭП).

Также, согласно реестру МВД, Игорь Петрашко - владелец двух автомобилей-внедорожников - Suzuki Vitara S (2016 выпуска) и Land Rover Range Rover Sport (2017 выпуска). Упоминания о них в его декларации нет.

Игорь Петрашко в комментарии "схемам" заявил, что обязательно должен был подать декларацию до вхождения в должность, но не успел ее заполнить "из-за нехватки времени".

Напоминаем:

Новоназначенный министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко подал практически пустую декларацию - в ней он указал, что проживает в Киеве в квартире жены площадью 90 кв. м.

Верховная Рада проголосовала за назначение на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко.