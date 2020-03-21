МХП выделяет 15 млн грн на борьбу с коронавирусом в Винницкой области (укр)

Цього тижня голова Вінницької ОДА разом з агрохолдингом МХП розробили оперативний план протидії поширенню коронавірусу. На сьогоднішній день створена комісія, найближчими днями розпочне роботу відповідний штаб.

Вже вироблена загальна стратегія по запобіганню коронавірусу, де кожен має свою роль і завдання. МХП закуповує 19 апаратів штучної вентиляції легенів у комплекті з монітором пацієнта та кисневим концентратором для усіх лікарень Вінницької області, де є інфекційні відділення.

Виключенням є лише Вінницька міська клінічналікарня, оскільки фінансування на закупівлю обладнання для неї буде здійснено з інших джерел.

Крім того, для Ладижинської міської лікарні,Тульчинської та Тростянецької районних лікареньбудуть здійснені закупки засобів індивідуального захисту.

Додатково агрохолдинг буде надавати допомогу впошуку та придбанні усіх необхідних ЗІЗ та медичного обладнання, шляхом залучення власних фахівців департаменту матеріально-технічного забезпечення.

Цим прикладом МХП передає естафету усім соціально-відповідальним бізнесам.

До цієї ініціативи активно долучилась частина наших земляків депутатів-мажоритарників. Так, на понеділок 23 березня, заплановано їх робочу нараду з губернатором Вінницької ОДА Владиславом Скальським, на якій будуть сплановані подальші дії.

Влада Вінниччини та МХП закликають інший бізнес, виробничі потужності яких функціонують на території області, брати активну участь у зменшенніризиків поширення коронавірусу.

У кожній області бізнес, що є соціально-відповідальним та переймається долею нашої країни, має взяти на себе зобов'язання по фінансуванню тадопомозі в забезпеченні лікарень першочерговим обладнанням та засобами індивідуального захисту, а також підтримкою соціально незахищених верств населення.

Разом легше перемагати загрозу, що стоїть у нас на порозі.