ЕС расследует импорт поддельных масок и санитайзеров из онлайн-магазинов

Агентство ЕС, занимающееся борьбой с мошенничеством, начало расследование в отношении импорта в блок поддельных продуктов, связанных с защитой от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу агентства OLAF.

Европейское ведомство отмечает, что фальшивки - маски, медицинские приборы, дезинфицирующие средства и тест-наборы - неэффективны или даже вредны для здоровья.

"Предотвращение попадания этих поддельных продуктов в Европу имеет решающее значение для защиты нашего здоровья и эффективной борьбы с вирусом. Кроме того, что они неэффективны против вируса, эти продукты также не соответствуют стандартам ЕС, что может нанести вред здоровью. Например, они могут спровоцировать опасное бактериальное заражение", - говорится в сообщении OLAF.

Мошенников, которые "хотят воспользоваться нашим бедствием", привлекают потенциально огромные незаконные доходы, отметили в агентстве. Например, поддельные маски предлагают купить в интернете в различных государствах-членах ЕС по цене от 5 до 10 евро - что примерно втрое выше обычной цены. Также в ЕС переправляют поддельные детские маски для лица.

Контрафактные товары поступают в Европу с помощью онлайн-продаж, клиентам их доставляют почтовые или курьерские службы.

Кроме того, они также прибывают в контейнерах с поддельными сертификатами или декларируются как другие товары, а затем попадают в обычные каналы сбыта или продаются на черном рынке.

Европейская правда