Коронавирус: Финляндия выделит 15 милиардов евро на спасение экономики

Премьер-министр Финляндии Санна Марин рассказала, что правительство выделит в целом 15 млрд евро на спасение финской экономики в условиях пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на финскую телерадиокомпанию Yle.

Всем предпринимателям, включая фрилансеров, предоставят право временно получать пособие по безработице. Эти меры останутся в силе в течение трех месяцев.

Социальная защита безработных будет улучшена за счет того, что отменят карантинный срок по безработице. Также рабочий стаж, необходимый для получения помощи, сократится до 13 недель.

Пенсионные выплаты работодателей в частном секторе уменьшатся на 2,6%, не позднее, чем с июня. Данная мера останется в силе до конца года.

Пенсионные взносы будут отсрочены на три месяца. Это касается также работодателей публичного сектора.

Фирмы получат возможность перенести выплату налогов за март-май на более поздний срок.

Все эти меры будут финансироваться за счет новых кредитов, которые возьмет государство.

Правительство также пообещало выделить национальной авиакомпании Finnair финансовую помощь в размере 600 млн евро.

Напомним, польское правительство накануне анонсировало большой пакет помощи экономике и предпринимателям в связи с пандемией коронавируса в размере $52 млрд.

Европейская правда