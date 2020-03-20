Bolt и Uber будут подвозить медработников в Киеве бесплатно
Службы такси Uber и Bolt согласились перевозить в Киеве медицинских работников до работы бесплатно.
Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, Uber и Bolt добровольно согласились помочь.
"Сейчас городские власти прорабатывает с главными врачами медучреждений механизм воплощения этой инициативы", - отметил Кличко.
Напомним:
Министр здравоохранения Илья Емец призвал транспортные компании разработать схему развозки врачей во время карантина.
С 12 марта и до 3 апреля в Киеве объявили карантин, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.
С 16 марта местные власти Украины начали вводить жесткий карантин в городах и городках, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции. Закрывают все заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок.
Экономическая правда
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