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Bolt и Uber будут подвозить медработников в Киеве бесплатно

Пятница, 20 марта 2020, 13:33
 

Службы такси Uber и Bolt согласились перевозить в Киеве медицинских работников до работы бесплатно.

Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, Uber и Bolt добровольно согласились помочь.

"Сейчас городские власти прорабатывает с главными врачами медучреждений механизм воплощения этой инициативы", - отметил Кличко.

Напомним:

Министр здравоохранения Илья Емец призвал транспортные компании разработать схему развозки врачей во время карантина.

С 12 марта и до 3 апреля в Киеве объявили карантин, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

С 16 марта местные власти Украины начали вводить жесткий карантин в городах и городках, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции. Закрывают все заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок. 

Экономическая правда

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Кличко Bolt Uber транспорт

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