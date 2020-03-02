Новости 2 марта: АМКУ vs Нафтогаз, пенсии и "антиколомойский закон"

Об АМКУ и Нафтогазе. Антимонопольный комитет начал рассмотрение дела против НАК "Нафтогаз" из-за завышения цен на газ для бытовых потребителей начиная с 1 ноября 2018 года.

О пенсиях. В правительстве анонсировали индексацию пенсий с сентября на следующие два года, и заверили что до 2023-го года размер средней пенсии вырастет на 1200 гривень.

Об "антиколомойском" законе. Комитет Верховной Рады совместно с Кабинетом министров работают над компромиссной для МВФ версии законопроекта о запрете возврата банков-банкротов экс-владельцам.

Об "Укртатнафте" и "Приватбанке". В досудебных расследованиях о выводе средств ПАО "Укрнафта" через нефтяные аукционы, которое продолжается с 2015 года, и о растрате средств "Приватбанка" в особо крупных размерах, продолжающееся с 2017 года, сообщения о подозрениях не осуществлялись

О закрытии "Интайма". Служба доставки "Интайм" сообщила об остановке магистральной логистики и закрытия части отделений, доставка отправлений будет происходить через другие службы-конкуренты. В "Новой почте" уже заявили, что "Интайм" - банкрот.

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Экономическая правда