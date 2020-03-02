На Житомирском бронетанковом заводе разоблачили "схему"

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили должностных лиц государственного предприятия "Житомирский бронетанковый завод" на злоупотреблениях с государственными средствами при закупке запчастей сомнительного качества.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Контрразведка СБУ разоблачила схему с госсредствами на Житомирском бронетанковом заводе".

Детали: По версии предварительного следствия, весной 2019 года чиновники госпредприятия, которое входит в структуру "Укроборонпрома", объявили конкурсные торги на закупку деталей на общую сумму более 1,5 миллиона гривен. Победителем тендера стала коммерческая структура из Киевской области.

Но при проверке документации СБУ установила, что условия торгов были искусственно выписаны именно под конкретную бизнес-структуру. В частности, к тендеру были допущены только два участника – оба с признаками фиктивности.