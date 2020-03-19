ЕС стал главным торговым партнером Украины в 2019 году: 40,1% от общего объема

Европейский Союз был главным торговым партнером Украины по итогам 2019 года: удельный вес торговли товарами и услугами с ЕС составил 40,1% от общего объема торговли Украины.

Как сообщает "Европейская правда", такие данные обнародованы на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Товарооборот между Украиной и ЕС в прошлом году был на 1% меньше, чем в 2018 году - тогда этот показатель составлял 41,1%.

Внешнеторговый оборот товаров и услуг составил $52,6 миллиарда что на 5,8% больше, чем в 2018 году. Из них экспорт - $24 млрд, импорт - $28,8 млрд.

Внешнеторговый оборот товаров в 2019 году составил $45,7 млрд - на 5,7% больше, чем в 2018 году. Из них экспорт - $20,2 млрд, импорт - $25 млрд.

В структуре экспорта наибольшую долю занимают черные металлы (15,2%), зерновые культуры (12,7%), машины и оборудование (11,1%). По сравнению с показателями 2018 года экспорт зерновых вырос на 18,2%, тогда как металлов - снизился на 15,3%, машин и оборудования - на 2,6%.

Существенно вырос экспорт жиров и масла - на 35%, по сравнению с показателем 2018 года, семян и плодов масличных растений - на 32,3%.

Доля дерева и изделий из древесины в структуре экспорта составила 4,8%. Это на 3,8% меньше, чем в 2018 году.

В структуре импорта из стран ЕС наибольшую долю составляют реакторы ядерные, котлы, машины - 13,3%, средства наземного транспорта, кроме железнодорожного - 13,0%, и энергетические материалы - 10,8%.

Внешнеторговый оборот услуг после стремительного роста на 22,6% в 2018 году в 2019 году вырос всего на 7% и составил 7,9 миллиарда долларов. Из них экспорт - 4,3 млрд долларов, импорт - 3,6 млрд долларов.

Наибольшую долю в экспорте занимают транспортные услуги (30,9%) и услуги в сфере телекоммуникаций (23,1%), в импорте - также транспортные услуги (24,8%), деловые услуги (22,2%) и услуги, связанные с путешествиями (15,8%). При этом, доля последних выросла на 31,5% по сравнению с 2018 годом.

За первый квартал 2020 года существенно возрос объем экспорта жиров и масла - почти 78%, и энергетических материалов - почти 21%, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

В то же время, на 41,8% сократился экспорт семян и плодов масличных растений, почти на 39% - черных металлов, почти на 30% - руд и шлаков.

В структуре импорта больше всего выросла доля фармацевтической продукции (21,4%) и электрических машин и оборудования (11,4%). Больше всего сократился импорт средств наземного транспорта, кроме железнодорожного - почти на 40%.

Как сообщалось ранее, в 2019 году Украина вошла в тройку ведущих экспортеров мяса птицы в страны ЕС.

Европейская правда