Пошлины на уголь и энергию из РФ положительно повлияют на отрасль – Минекоенерго
Четверг, 19 марта 2020, 15:42
Введение специальной пошлины для электроэнергии и угля из России положительно повлияет на угольную отрасль в Украине.
Об этом сообщает в.и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Виталий Шубин.
18 марта было принято постановление Кабинета Министров о введении специальной пошлины для электроэнергии и угля, которые ввозятся на таможенную территорию Украины с РФ, кроме антрацита и коксующихся углей, в размере 65% с 1 апреля 2020 года.
"Это решение должно положительно повлиять на ситуацию в угольной отрасли Украины", - отметил Шубин во время селекторного совещания с руководителями угольных предприятий.
Экономическая правда
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