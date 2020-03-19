Пошлины на уголь и энергию из РФ положительно повлияют на отрасль – Минекоенерго

Введение специальной пошлины для электроэнергии и угля из России положительно повлияет на угольную отрасль в Украине.

Об этом сообщает в.и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Виталий Шубин.

18 марта было принято постановление Кабинета Министров о введении специальной пошлины для электроэнергии и угля, которые ввозятся на таможенную территорию Украины с РФ, кроме антрацита и коксующихся углей, в размере 65% с 1 апреля 2020 года.

"Это решение должно положительно повлиять на ситуацию в угольной отрасли Украины", - отметил Шубин во время селекторного совещания с руководителями угольных предприятий.

Экономическая правда