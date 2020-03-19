Карантин: В Минздраве призвали транспортные компании разработать схему развозки врачей

Министр здравоохранения Илья Емец призвал транспортные компании разработать схему развозки врачей во время карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

"На время действия карантина для защиты людей были введены жесткие ограничения в работе общественного транспорта. В то же время мы должны думать о тех, на кого не распространяется карантин, тех, кто рискует своим здоровьем, находясь в эпицентре болезни - медицинских работников.

Я обращаюсь ко всем государственным и коммерческим транспортным компаниям страны, пассажирским перевозчикам и органам местной власти. Призываю вас объединиться и вместе создать условия для того, чтобы украинские медики могли добираться до работы и оказывать помощь больным", - заявил мнистр.

По его словам, Минздрав рекомендует транспортнім компаниям разработать систему шаттлов и маршрутов, которые оптимизируют передвижения специалистов, которые спасают человеческие жизни.

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Что делать в случае пандемии: коротко о чрезвычайном положении

Напомним:

С 18 марта в наземный транспорт столицы будут пускать только людей в масках и не более 10 человек одновременно.

Сейчас в мире наблюдается пандемия и быстрое распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-2019.

По состоянию на утро 17 марта всего в мире зарегистрировали 182 406 случаев заражения коронавирусом. От вызванных вирусом осложнений умерли 7154 человека. Вместе с тем вылечились 79433 человека.

С 12 марта и до 3 апреля в Киеве объявили карантин, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

С 16 марта местные власти Украины начали вводить жесткий карантин в городах и городках, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции. Закрывают все заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок.