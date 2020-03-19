Wizz Air планирует расти во время кризиса 

Венгерская авиакомпания Wizz Air рассматривает связанный с коронавирусом кризис, как возможность для роста и планирует ускорить закупку новых самолетов.

Об этом сообщает delo.ua со ссылкой на интервью венгерскому изданию Index гендиректора авиакомпании Йожефа Варади.

"Наши денежные резервы составляют 1,5 млрд евро. Это значит, что мы являемся одной из лучших компаний с точки зрения финансовой ликвидности. Таким образом, если кризис серьезно затронет авиационную отрасль, другие авиакомпании пострадают гораздо больше", — сказал он.

Варади добавил, что даже если бы авиакомпания приостановила все рейсы за ночь, то она бы могла финансировать себя в течение трех лет. При этом он отметил, что многие компании на рынке располагают средствами лишь на 1-2 месяца работы и уже ищут кредиты или обсуждают условия финансовой помощи со своими правительствами.

В связи с этим компания ожидает, что ряд авиакомпаний исчезнет с рынка, в то время как другие перевозчики увеличат свою долю.

"Большинство авиакомпаний приостанавливает закупку самолетов или даже отменяют заказ. Мы сделаем наоборот, мы планируем приобрести новые машины раньше, чем планировали. Нынешняя ситуация является преимуществом и мы рассматриваем это как возможность для роста", — сказал гендиректор Wizz Air.

Напомним:

Венгерский лоукостер Wizz Air автоматизирует процесс возмещения стоимости билетов на отмененных рейсах и временно отключит функцию онлайн-регистрации запросов с жалобами

Wizz Air 15 марта оповестила о временной отмене всех рейсов в/из Украины в связи с введенными украинским правительством ограничениями на международное регулярное авиасообщение, которые начнут действовать с 17 марта 2020 года.

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