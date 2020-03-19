УЗ продлила сроки возврата железнодорожных билетов

"Укрзализныця" продлила сроки возврата железнодорожных билетов - до 90 суток для внутреннего сообщения и до 180 суток - для международного.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

При этом, обращение пассажиров в билетных касс для проставления отметок на проездных документах не обязательно - основанием для возвращении средств будет оригинал проездного документа как с отметкой, так и без нее.

"Билеты, приобретенные через интернет, возвращаются по действующей процедуре через онлайн-сервисы. Если средства будут возвращены за вычетом комиссии, ее размер будет также автоматически возвращен пассажиру на карту отдельным платежом", - говорится в сообщении.

Напомним:

С 11 по 15 марта пассажиры "Укрзализныци" вернули 303 тысяч железнодорожных билетов на общую сумму 86,6 млн грн.

Экономическая правда