Благодаря "карантинным льготам" агробизнес сэкономит почти 500 миллионов

Принятый закон о поддержке налогоплательщиков освободил агропроизводителей от налога на землю и от арендной платы земель с/х назначения государственной собственности на два месяца. Экономия средств для агробизнеса составит 486 миллонов гривень.

Об этом сообщает заместитель министра экономики Тарас Высоцкий в Facebook.

Сообщается, что в 2019 году было уплачено 1,11 млрд грн земельного налога за земли сельскохозяйственного назначения государственной собственности.

В 2020 году поступления от уплаты этого налога должна вырасти до 1,16 млрд грн за счет постоянного обновления нормативной денежной оценки.

Поступления от годовой арендной платы за земли сельскохозяйственного назначения государственной собственности в 2019 году составили 1,62 млрд грн, в этом году эта сумма должна составлять 1,75 млрд грн.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский подписал законы, направленные на противодействие распространению коронавируса, в частности - по поддержке налогоплательщиков и по доступности лекарственных средств и медицинских изделий.

В частности, с 1 марта 2020 до 30 апреля 2020 года граждане освобождаются от ответственности по договорам о потребительском кредите.

Также в указанный период не применяются штрафные санкции за нарушение налогового законодательства, неуплату или несвоевременную уплату единого социального взноса (ЕСВ), непредставление (несвоевременное представление) отчетности об уплате ЕСВ.

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Экономическая правда