Сервис "Новой Почты" запускает доставку из китайских интернет-магазинов

Сервис международной форвардинг-доставки компании "Нова пошта" - NP Shopping открыл доставку товаров из китайских интернет-магазинов. Ранее доставка происходила преимущественно из магазинов США, Великобритании и Польши.

Об этом сообщает Ain.ua со ссылкой на заявление сервиса.

ain.ua

Среди интернет-магазинов КНР через которые уже можно сделать заказ с доставкой Taobao, Tmall, JD и другие.

ain.ua

Стоимость доставки рассчитывается индивидуально в зависимости от веса и суммы заказа.

Стартует от $6 за доставку посылки до 0,5 кг стоимостью до $10 (без дополнительных налоговых и таможенных платежей для заказов до 100 евро).

Точную стоимость можно рассчитать через калькулятор на сайте

ain.ua

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно зарегистрироваться на NP Shopping, после чего сервис предоставит вам почтовый адрес для покупок в США, Великой Британии или Польше для покупок онлайн.

Далее нужно просто перейти на сайт интересующего магазина, выбрать товары и указать этот адрес в поле Shipping Address. После чего остается лишь оплатить товар банковской картой и ждать доставку.

Посылку можно будет отслеживать в личном кабинете на сайте "Нова пошта" или в приложении. Подробные инструкции здесь.

"Нова пошта" и ранее доставляла товары из Китая через партнеров своего международного подразделения "Нова Пошта Інтернешнл" — SF Express, SF eParcel, Cainiao.

Напоминаем:

"Новая почта" с 18 марта отменяет плату за хранение посылок клиентов до 3 апреля.

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