Сервис Glovo запускает услугу доставки без "подписи"

Сервис курьерской доставки товаров Glovo вводит меры по предотвращению распространения коронавируса, которые, в частности, предусматривают бесконтактную доставку, онлайн-платежи и доставку без подписи.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В частности, услуга "доставка без "подписи" - предполагает, что пользователям сервиса не нужно подписывать заказ в приложении после его получения.

Также пользователи могут использовать услугу "бесконтактная доставка" - можно просить курьера оставить заказ в выбранном месте, например, под дверью квартиры.

Также компания рекомендует использовать безналичный расчет.

Кроме этого, в Glovo добавили, что обеспечивают курьеров масками, перчатками и дезинфицирующими средствами для безопасного осуществления заказов.

Для сотрудников офиса наладили удаленную работу.

В компании отмечают, что в связи с карантином наблюдают изменения в спросе - особенно быстро растет количество заказов в баблах "Аптеки" и "Супермаркеты", также значительно вырос средний чек в этих категориях. В бабле "Рестораны" среди пользователей остаются популярными заведения, которые продолжают готовить исключительно для доставки.

"Сервис продолжает работать в обычном режиме, но с усиленными предупредительными мерами для курьеров, партнеров и пользователей: закупка и распространение защитных масок и дезинфицирующих средств среди курьеров, размещение антисептических средств в партнерских заведениях и Glovo-центрах, минимальный контакт с продуктами при оформлении доставки - наличие бесконтактной доставки заказов и возможность безналичного расчета.

Сервис готов к увеличению количества заказов, которое прогнозирует команда в ближайшие несколько недель", - говорится в сообщении.

Экономическая правда