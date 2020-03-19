Сервис Glovo запускает услугу доставки без "подписи"
Сервис курьерской доставки товаров Glovo вводит меры по предотвращению распространения коронавируса, которые, в частности, предусматривают бесконтактную доставку, онлайн-платежи и доставку без подписи.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
В частности, услуга "доставка без "подписи" - предполагает, что пользователям сервиса не нужно подписывать заказ в приложении после его получения.
Также пользователи могут использовать услугу "бесконтактная доставка" - можно просить курьера оставить заказ в выбранном месте, например, под дверью квартиры.
Также компания рекомендует использовать безналичный расчет.
Кроме этого, в Glovo добавили, что обеспечивают курьеров масками, перчатками и дезинфицирующими средствами для безопасного осуществления заказов.
Для сотрудников офиса наладили удаленную работу.
В компании отмечают, что в связи с карантином наблюдают изменения в спросе - особенно быстро растет количество заказов в баблах "Аптеки" и "Супермаркеты", также значительно вырос средний чек в этих категориях. В бабле "Рестораны" среди пользователей остаются популярными заведения, которые продолжают готовить исключительно для доставки.
"Сервис продолжает работать в обычном режиме, но с усиленными предупредительными мерами для курьеров, партнеров и пользователей: закупка и распространение защитных масок и дезинфицирующих средств среди курьеров, размещение антисептических средств в партнерских заведениях и Glovo-центрах, минимальный контакт с продуктами при оформлении доставки - наличие бесконтактной доставки заказов и возможность безналичного расчета.
Сервис готов к увеличению количества заказов, которое прогнозирует команда в ближайшие несколько недель", - говорится в сообщении.
Экономическая правда
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