Бизнес призывает разблокировать регистрацию дезинфицирующих средств

В Украине в течение двух лет фактически была приостановлена государственная регистрация дезинфицирующих средств, бизнес-среда призывает правительство разблокировать регистрацию антисептиков и дезинфектантов.

Об этом сообщает Европейская бизнес ассоциация.

"В Украине есть целый ряд препаратов, которые, де-факто, прошли все этапы государственных испытаний и получили положительное заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы, но, де-юре не считаются зарегистрированными из-за того, что они не были внесены в Государственный реестр дезинфицирующих средств", - сообщают в ассоциации.

Сообщается, что в 2018 году постановлением Кабинета министров функция государственной регистрации перешла от Госсанэпидслужбы в Минздрав.

"С тех пор, ни один препарат не был зарегистрирован по новой процедуре в связи с отсутствием как порядка ведения нового реестра, так и порядков проведения исследований препаратов, которые должны заменить государственную санитарно-эпидемиологическую экспертизу.

Фактически, государственная регистрация дезинфицирующих средств была прекращена без всякого переходного периода", - говорится в сообщении.

В связи с вероятностью распространения COVID-19 и растущей потребностью в дезинфекционных средствах, ЕБА призывает как можно скорее принять проект Постановления "О внесении изменения в пункт 4 Порядка государственной регистрации (перерегистрации) дезинфекционных средств", который позволит проводить государственную регистрацию на основе заключений государственной санитарной эпидемиологической экспертизы и обеспечит рынок Украины необходимым количеством дезинфицирующих средств во время карантина.

Экономическая правда