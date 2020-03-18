Британские супермаркеты ограничивают продажу товаров в одни руки

Британские сети супермаркетов вводят ограничения на продажу товаров одному покупателю в связи с тем, что люди начали массово закупать большое количество продуктов перед самоизоляцией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Вследствие ажиотажа в отдельных магазинах большие очереди, во многих на полках остаются только мороженое и сладости.

Например, Tesco, одна из крупнейших сетей продуктовых магазинов, позволяет покупателям приобрести за один раз не более двух единиц товаров, раскупают быстрее - макаронные изделия, туалетная бумага, ультрапастеризованное молоко.

"У нас достаточно продуктов, закупаемых для сети, однако мы ограничиваем продажи - для того чтобы товар дольше оставался на полках и был доступен для большего количества потребителей", - сказал главный исполнительный директор сети "Sainsbury's" Майк Куп.

Первым ограничения ввела сеть Aldi, позволив покупать не более четырех единиц одного товара.

По словам представителей сетей, они тесно сотрудничают с поставщиками и вводят более частые поставки для того, чтобы полки супермаркетов своевременно пополнялись.

17 марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также отмечал, что угрозы нехватки продуктов нет.

Европейская правда