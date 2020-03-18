Ракета SpaceX стартовала на орбиту с очередной партией 60 интернет-спутников Starlink

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в среду стартовала на орбиту с очередной группой из 60 микроспутников глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink,

Об этом сообщила компания-разработчик SpaceX, передает Интерфакс-Украина.

Старт двухступенчатой ракеты Falcon 9 компании SpaceX был осуществлен в 8:16 по времени Восточного побережья США (14:16 по Киеву) с пускового комплекса LC-39A на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.

Как сообщалось, запуск планировалось осуществить еще в воскресенье. Он был отменен перед самым стартом из-за обнаруженных проблем в двигательной установке ракеты.

Это уже шестой вывод на орбиту группы интернет-спутников, начиная с мая прошлого года, в рамках проекта Starlink. С учетом нынешних спутников орбитальная группировка SpaceX будет состоять уже из 360 космических аппаратов системы Starlink.

Новая группа спутников Starlink будет выведена на эллиптическую орбиту высотой от 212 до 386 км. После проверки инженерами SpaceX их работоспособности, спутники с использованием собственных ионных двигателей поднимутся на штатную орбиту высотой 550 км.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX, которая используется для запусков уже в пятый раз, должна будет совершить управляемую посадку на плавучей платформе Of Course I Still Love You, которая находиться в 630 км от космодрома на мысе Канаверал.

Кроме того, специальные спасательные морские суда Ms. Tree и Ms. Chief в Атлантике попытаются "поймать" в надводные сети обе створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения будут спускаться на парашютах.

Они используются уже во второй раз. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.

Напомним:

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты.

SpaceX сообщила, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд.

Владелец компании SpaceX Илон Маск сообщал, что для обеспечения минимального покрытия потребуется, по меньшей мере, шесть запусков ракет с 60 спутниками, то есть 360 аппаратов, а для среднего - 12 запусков, которые позволят создать группировку из 720 аппаратов.

SpaceX является одной из целого ряда компаний, которые стремятся разместить на орбите крупные орбитальные группировки спутников для обеспечения глобального интернет-покрытия. Среди них - OneWeb, Telesat, LeoSat и Amazon.

Как сообщалось, компания OneWeb в феврале 2019 года запустила первые шесть спутников своей собственной системы, в феврале 2020 года российская ракета-носитель "Союз" вывела на орбиту еще 34 космических аппарата. OneWeb планирует создать орбитальную группировку из 648 интернет-спутников.