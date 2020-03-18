"Киевстар" сделал бесплатными консультации врачей в мобильном приложении

Мобильный оператор "Киевстар" совместно с партнером "Доктор онлайн" сделал консультации врачей в приложении Doctor Online бесплатными на период карантина для всех абонентов всех телеком-операторов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Пользователи, независимо от места нахождения, смогут бесплатно проконсультироваться 24/7 с более чем 40 квалифицированными врачами и получить рекомендации по лечению, используя чат, видео или аудио-связь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в приложении Doctor Online во время видео или аудио консультации у пациента есть возможность прислать врачу файлы (анализы для расшифровки, фото, предыдущие назначения и т.д.).

Кроме этого, если врач рекомендует сдать анализы, пользователь может сразу в приложении записаться на исследование в лабораторию и провести оплату банковской карточкой.

Также добавили историю прошлых консултаций, а после консультации пациенты смогут оценить работу врача и оставить отзыв.

В компании добавили, что за 3 месяца приложение Doctor Online загрузили более 45 тысячи пользователей.

Экономическая правда