Коронавирус: ЕС ослабляет собственные правила для поддержки экономики стран-членов

Еврокомиссия разрабатывает временную рамочную программу государственной помощи для поддержки экономики стран-членов в связи с чрезвычайными обстоятельствами, обусловленными пандемией коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила исполнительный вице-президент Еврокомиссии Маргрете Вестагер.

Документ прислали странам-членам для консультаций вечером 16 марта.

"Борьба с экономическими последствиями вспышки COVID-19 требует решительных действий. Мы должны действовать быстро и скоординировано. Правила о государственной помощи дают странам-членам инструменты для быстрых и эффективных действий... Наша цель - иметь утвержденную новую временную рамочную программу в ближайшие несколько дней", - отметила Вестагер.

По ее словам, главные цели программы - помочь предприятиям, в зависимости от ситуации, продолжить работать, или же временно приостановить работу, если в этом будет необходимость.

Новая временная рамочная программа дополнит уже имеющийся инструментарий и позволит странам-членам:

- предоставлять прямые гранты (или налоговые преимущества) объемом до 500 тысяч евро для одной компании;

- предоставлять государственные гарантии банковских ссуд;

- предоставлять государственные и частные кредиты с льготным процентным ставкам.

Среди секторов, которые особенно нуждаются в такой поддержке - авиакомпании.

"Авиакомпании могут получить компенсацию в связи со вспышкой коронавируса (...), даже если они уже получали помощь в течение последних 10 лет. Иными словами, принцип "первого и последнего раза" не применяется", - отметила Вестагер.

Как сообщалось ранее, по оценке французского правительства, в результате пандемии коронавируса французская экономика в 2020 году может упасть на 1%.

Европейская правда