"Карантинные" налоговые льготы для бизнеса увеличивают риск невыполнения госбюджета — эксперты

Вопреки пояснительной записке законопроекта №3230, налоговые льготы для бизнеса все же приведут к снижению поступлений в Пенсионный фонд и к уменьшению доходов местного бюджета.

Об этом говорится в комментарии Центра анализа общественных финансов и публичного управления Киевской школы экономики.

В пояснительной записке законопроекта, который был принят во вторник, и который предоставляет ряд льгот для бизнеса на период карантина, говорится, что "принятие этого закона не потребует дополнительных расходов из Государственного бюджета".

"Формально это даже корректно, ведь данные изменения предлагают льготы по налогообложению - а это утраты, а не расходной, а не доходной части бюджета.

Но, как говорится, "есть одно но". Или даже два", - сообщается в комментарии Центра.

Сообщается, что льготы по уплате ЕСВ для ФЛП приведут к снижению поступлений в Пенсионный фонд - а значит, необходимости увеличить его финансирование из бюджета. Таким образом, за льготы "ФОПам" заплатят все налогоплательщики.

Льготы по уплате земельного налога и налога на недвижимость приведут к уменьшению доходов местных бюджетов (ведь они получают эти поступления).

Отмечается, что согласно Бюджетному кодексу, предоставление государством налоговых льгот, уменьшающих доходы местных бюджетов, должно сопровождаться предоставлением дополнительной дотации из государственного бюджета местным бюджетам на компенсацию соответствующих потерь доходов.

"Но соответствующего увеличения дотации из государственного местным бюджетам народные депутаты не предусмотрели.

Иными словами, парламентом раз принят закон, который не содержит никаких расчетов влияния на государственные финансы, и предложения по возможной компенсации этих потерь доходов.

Все это увеличивает риски для выполнения государственного и местных бюджетов", - резюмируют в Центре.

Напомним:

Глава налогового комитета ВР Данил Гетманцев заявил, что закон о поддержке бизнеса в условиях карантина, в частности, предусматривает отмену уплаты ЕСВ для ФОПов до 30 апреля, а также - продление срока подачи годовой декларации.

Верховная Рада приняла в целом законопроект №3220 о поддержке предпринимателей в период карантина из-за коронавируса.



Экономическая правда