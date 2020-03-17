УЗ ограничит работу всех вокзалов, будут работать только кассы
Вторник, 17 марта 2020, 15:05
С 18 марта все железнодорожные вокзалы будут закрыты для посетителей, будут работать только железнодорожные кассы на возвращение билетов.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Facebook.
Отмечается, что на вокзалы будут запускаться одновременно группы людей - не более 10 человек.
"Сегодня для уменьшения очередей в железнодорожные кассы Укрзализныця откроет их максимальное количество на всех вокзалах страны", - говорится в сообщении.
Напомним:
17 марта поезда "Укрзализныци" будут отправляться в рейсы с максимальным количеством вагонов, чтобы как можно больше людей могли вернуться домой.
Экономическая правда
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