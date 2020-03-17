Метро в Киеве закроется с ночи – Кличко

Согласно карантинным распоряжениям власти столичный метрополитен останавливает свою работу с 23 часов 17 марта.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в видеообращении

Прямая речь: "Сегодня с 23 часов киевский метрополитен прекращает перевозку пассажиров. Предварительно – до 3 апреля".

Наземный пассажирский транспорт работает в штатном режиме, дублируя линии метрополитена.

Призываю киевлян заботиться о собственном здоровье, безопасности и оставаться дома. Те же, кому нужно в этой ситуации ездить на работу, должны беречь себя и окружающих: пользоваться средствами индивидуальной защиты. Сохраняя спокойствие действуем взвешенно и осознанно".

Детали: Кличко объяснил, что Киев живет в условиях суровых ограничительных мер. Согласно решению правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и постановлению Кабинета министров, столица должна закрыть метро, ​​так же как Днипро и Харьков.