В деле Суркисов против НБУ Верховный суд объявил перерыв на неопределенный срок

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Большая палата Верховного суда объявила о перерыве на неопределенный срок в рассмотрении дела об отмене решения НБУ о признании членов семьи Суркисов связанными с ПриватБанком лицами.

Об этом стало известно 16 марта около 22.00.

Как отметили в пресс-службе ПриватБанка, суд завершил изучение материалов дела, сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

"Суд объявит дату следующего заседания отдельным документом и с учетом эпидемиологической ситуации", – сообщил юридический советник ПриватБанка Андрей Пожидаев журналистам.

В целом же заседание Палаты Верховного суда по делу о вкладах Суркисов в ПриватБанке и законности bail-in продолжалось более 9 часов.

За время заседания суд отклонил ходатайство Укргазбанка об отложении рассмотрения дела из-за карантина, а также ходатайство ПриватБанка о предоставлении доступа к материалам уголовного дела Суркисов, которое рассматривается в Лондонском суде.

Кроме того, суд отклонил ходатайство о допуске представителей Европейского союза на заседание суда. Вместе с тем в середине дня Верховный суд принял решение о допуске прессы на заседание.

Напомним: 16 марта Большая палата Верховного суда рассматривала кассационную жалобу Нацбанка, Кабинета Министров и ПриватБанка к решению судов низших инстанций по иску семьи Суркисов.

Ранее суды первой и апелляционной инстанций приняли решение в пользу Суркисов, а именно: поддержали иск семьи об отмене решений НБУ о признании их связанными с ПриватБанком лицами и признании недействительными договоров обмена их средств в банке на сумму более 1 млрд грн на акции банка (bail-in), которые позже выкупило государство за 1 грн.

Для Нацбанка, Минфина и ПриватБанка, кроме этих выплат, важно отстоять законность процедуры bail-in. Иначе, в случае проигрыша, по пути семьи Суркисов, скорее всего, последуют другие участники этой процедуры, общая сумма которой превышает 29 млрд грн.

Кроме этого, признание процедуры незаконной ставит под вопрос саму национализацию ПриватБанка.

Так, решение Верховного суда по этому делу ожидает Шестой апелляционный админсуд, который рассматривает апелляцию решение Окружного админсуда о признании незаконным национализации ПриватБанка, а также Хозсуд Киева по делу по иску Игоря Коломойского и Triantal Investments о возвращении им акций ПриватБанка. (У Игоря Коломойского перед национализацией было 41,7% акций, в Triantal - 16,6%. – ЭП)

Ранее Шестой апелляционный суд по ходатайству Приватбанка приостановил рассмотрение жалобы к рассмотрению в Большой палате Верховного суда дела по иску семьи Суркисов.

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