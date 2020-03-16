Задолженность за коммуналку не повлияет на получение уже назначенных льгот и субсидий — Минсоцполитики

Граждане будут получать начисленные льготы и субсидии, несмотря на наличие текущей задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги.

Об этом сообщил заместитель Министра социальной политики Виталий Музыченко на брифинге о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

"Уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги и наличие или отсутствие задолженности не влияет на право получения назначенных субсидий в течение срока их получения, то есть до завершения текущего отопительного периода", - отметил Музыченко.

В то же время, наличие просроченной более двух месяцев задолженности влияет на право получения субсидии на следующий период их получения, что будет определяться, начиная с мая текущего года.

"Важно, чтобы в мае этого года у получателей льгот и субсидий отсутствовала просроченная более двух месяцев задолженность, сумма которой превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (340 грн)", - говорится в сообщении.

В Минсоцполитики также советуют оплачивать ЖКУ не через отделения банков и Укрпочты, а дистанционно, используя онлайн-банкинг и Интернет.

"Обращаемся к родным и близким пенсионеров, пожилых людей и маломобильных категорий населения с просьбой помочь Вашим бабушкам, дедушкам, мамам, папам оплатить коммунальные услуги без посещения отделений банков и Укрпочты или сделать это за них", - подчеркнул Музыченко.

Напомним

Ранее глава парламентского комитета по вопросам энергетики Андрей Герус заявил, что облгазы и облэнерго не отключат потребителей за неуплату в период карантина.

Роман Скляров, ЭП