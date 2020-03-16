НБУ продал из резервов 130,5 миллионов долларов

Нацбанк провел аукцион по продаже иностранной валюты, продав 130,5 млн долларов - средневзвешенный курс по результатам аукциона составил 26,54 грн за доллар.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

Отмечается, что при объявленном объеме аукциона в 200 млн долларов общий объем заявок составил 258,9 млн долларов, из которых было удовлетворено заявки на 130,5 млн долларов.

"Национальный банк имеет достаточный запас прочности для сглаживания чрезмерных колебаний курса, вызванных нервными настроениями из-за распространения коронавируса. Международные резервы Украины на сегодня превышают 25 млрд долл. США, и мы готовы при необходимости и дальше проводить интервенции по продаже валюты", - говорится в сообщении.

Напомним:

Национальный банк объявил о проведении 16 марта аукциона по продаже иностранной валюты за гривню - до 200 млн долларов.

13 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,99 - 26,01 гривни за доллар.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 23 копейки, установив его на 13 марта на уровне 25,85 гривни за доллар.

Национальный банка 13 марта объявил о проведении валютного аукциона по продаже иностранной валюты за гривну, объем аукциона - до 200 млн долларов; во время аукциона регулятор удовлетворил 21 заявку на 63,7 миллионов долларов.

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Экономическая правда