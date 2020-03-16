Коронавирус: Большинство авиакомпаний мира могут обанкротиться до конца мая

Пандемия коронавируса и ограничения авиасообщения может привести к банкротству большинства авиакомпаний во всем мире до конца мая, если власть и отрасль не будут принимать согласованные шаги для предотвращения этой ситуации.

Об этом заявила сиднейская консалтинговая компания "Авиацонный центр САРА", передает Bloomberg.

Отмечается, что многие компании авиакомпаний уже имеют проблемы с выплатой долгов - резервы компаний быстро истощаются из-за отмены рейсов.

"Чтобы избежать катастрофы, необходимы скоординированные действия власти и отрасли. В противном случае выход из кризиса будет похож на жестокое поле битвы, "засеянное" жертвами", - заявила компания "Авиацонный центр САРА".

Аналитики считают, что крупнейшие перевозчики США, Китая и Ближнего Востока могут пережить кризис благодаря поддержке государств или владельцев.

Напомним:

Группа авиакомпаний Lufthansa с 29 марта по 24 апреля отменит 23 тысячи рейсов из-за вспышки коронавируса.