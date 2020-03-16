В "МАУ" рассказали, каких убытков ожидают от приостановки авиасообщения

Авиакомпания "МАУ" оценивает убытки от прекращения авиасообщения со странами, которое ввели, чтобы минимизировать распространение коронавируса, в 35% ожидаемых доходов за первый квартал 2020 года.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу компании.

В компании отметили, что сейчас все усилия МАУ сосредоточены на том, чтобы обеспечить пассажироперевозки в условиях повышенного спроса.

"Авиакомпания занята работой с пассажирами, все остальные действия и планы отложены", - говорится в сообщении.

Напомним:

Киевское областное территориальное отделение АМКУ начинает расследование против МАУ о повышении цен на билеты.

МАУ в своем пресс-релизе направила ответ на заявление АМКУ.

В компании отмечают, что сейчас рассчитывают стоимость авиаперелета по одним тем же алгоритмом. Цену формирует специальная система расчета - Revenue Management System, что исключает вероятность формирования стоимости авиабилетов в ручном режиме.

В компании подчеркнули, что главный союзник рост цен на авиабилеты – это паника.