В "МАУ" рассказали, каких убытков ожидают от приостановки авиасообщения
Авиакомпания "МАУ" оценивает убытки от прекращения авиасообщения со странами, которое ввели, чтобы минимизировать распространение коронавируса, в 35% ожидаемых доходов за первый квартал 2020 года.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу компании.
В компании отметили, что сейчас все усилия МАУ сосредоточены на том, чтобы обеспечить пассажироперевозки в условиях повышенного спроса.
"Авиакомпания занята работой с пассажирами, все остальные действия и планы отложены", - говорится в сообщении.
Напомним:
Киевское областное территориальное отделение АМКУ начинает расследование против МАУ о повышении цен на билеты.
МАУ в своем пресс-релизе направила ответ на заявление АМКУ.
В компании отмечают, что сейчас рассчитывают стоимость авиаперелета по одним тем же алгоритмом. Цену формирует специальная система расчета - Revenue Management System, что исключает вероятность формирования стоимости авиабилетов в ручном режиме.
В компании подчеркнули, что главный союзник рост цен на авиабилеты – это паника.
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