Киев выделит 10 миллионов на закупку медицинских масок — Кличко
Киевская городская государственная администрация выделит из резервного фонда городского бюджета 10 миллионов гривен на закупку медицинских масок.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Twitter.
"В первую очередь, они поступят в больницы и поликлиники, работникам общественного транспорта, в аптеки КП "Фармация", - пишет мэр.
Напомним:
В мире наблюдается пандемия и быстрое распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-2019. Им заболели уже более 169 тысяч человек, более половины уже – за пределами Китая, с которого началась эпидемия. В мире умерли 6 513 человек, выздоровели 77 257 человек.
В Украине по состоянию на 16 марта один летальный случай: пожилая жительница Радомышля Житомирской области, вернулась из Польши, умерла от осложнений из-за коронавируса.
Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.
С 16 марта во Львове и Одессе будут закрыты все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок.
Другие страны также вводят экстраординарные меры из-за опасности коронавируса.
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Экономическая правда
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