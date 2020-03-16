Киев выделит 10 миллионов на закупку медицинских масок — Кличко

Киевская городская государственная администрация выделит из резервного фонда городского бюджета 10 миллионов гривен на закупку медицинских масок.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Twitter.

"В первую очередь, они поступят в больницы и поликлиники, работникам общественного транспорта, в аптеки КП "Фармация", - пишет мэр.

Напомним:

В мире наблюдается пандемия и быстрое распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-2019. Им заболели уже более 169 тысяч человек, более половины уже – за пределами Китая, с которого началась эпидемия. В мире умерли 6 513 человек, выздоровели 77 257 человек.

В Украине по состоянию на 16 марта один летальный случай: пожилая жительница Радомышля Житомирской области, вернулась из Польши, умерла от осложнений из-за коронавируса.

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.

С 16 марта во Львове и Одессе будут закрыты все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок.

Другие страны также вводят экстраординарные меры из-за опасности коронавируса.

Читайте также: Ограничения не для всех. Чем отличается подготовка Украины к коронавирусу от других стран

Экономическая правда