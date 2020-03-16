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Минздрав будет рекомендовать ограничение работы общественного транспорта

Понедельник, 16 марта 2020, 10:49
 

Минздрав будет рекомендовать правительству внести изменения в график общественного транспорта, что может включать прекращение железнодорожного сообщения между городами.

Источник: главный санврач Виктор Ляшко, министр инфраструктуры Владислав Криклий на брифинге в воскресенье

Детали: На вопрос, будут ли закрывать метро и железнодорожное сообщение между городами, Ляшко ответил: "Да, мы будем рекомендовать изменение графика общественного транспорта, чтобы минимизировать скопление людей в одном месте".

В то же время на уточняющий вопрос, будет ли прекращено сообщение между городами, Криклий сказал: "Еще такого решения не принято. Минздрав будет рекомендовать, отдельно на заседании правительства будет рассматриваться и приниматься решения по любому общественному транспорту".

По словам Ляшко, Минздрав будет рекомендовать внести более жесткие изменения в постановление Кабмина о карантине. Он также не исключил, что карантин будет продлен, в зависимости от эпидемической ситуации в Украине.

Прямая речь Ляшко: "Мы будем инициировать закрытие ТРЦ, кинотеатров, музеев и других учреждений, где происходит массовое скопление людей. Мы будем инициировать закрытие заведений общественного питания. В ближайшее время мы это рассмотрим и подадим".

Катерина Тищенко, УП

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Минздрав транспорт

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