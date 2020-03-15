Новости выходных: МАУ, таможня, мировая рецессия

О правилах пересечения границы. В Таможенной службе рассказали, когда Украина закрывает границу для иностранцев на 2 недели и затронет ли это грузовые перевозки. В службе отмечают, что останавливают работу 107 пунктов пропуска и пунктов контроля на государственной границе.

О кредитном рейтинге. Агентство Standard&Poor's подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги в иностранной и национальной валюте на уровне "В", утверждая, что прогноз по ним "стабильный".

О МАУ. Авиакомпания сообщила о прекращении регулярного авиасообщения.

О мировом кризисе. JPMorgan ожидает, что пандемия коронавируса погрузит экономики США и Европы в глубокую рецессию уже этим летом.

Об Apple. Из-за коронавируса компания закроет все магазины за пределами Китая до 27 марта, при этом онлайн-магазины продолжат работу.