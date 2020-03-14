Билл Гейтс покидает совет директоров Microsoft
Суббота, 14 марта 2020, 12:00
Основатель корпорации Microsoft, американский бизнесмен Билл Гейтс больше не является членом Совета директоров корпорации Microsoft.
Об этом сообщает Bloomberg
Как утверждает сам Билл Гейтс, он будет продолжать сотрудничать с гендиректором компании и ее техническим руководителем.
В заявлении компании говорится, что ее основатель отошел от непосредственного управления в 2008 году. Тогда он решил заниматься благотворительностью в основанном им фонде. До 2014 года он остался председателем Совета директоров.
Билл Гейтс вместе с Полом Алленом основал Microsoft в 1975 году. Наиболее известным продуктом компании является операционная система Windows.
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