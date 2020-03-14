Все разделы
Укр / Рус

Билл Гейтс покидает совет директоров Microsoft

Суббота, 14 марта 2020, 12:00
 

Основатель корпорации Microsoft, американский бизнесмен Билл Гейтс больше не является членом Совета директоров корпорации Microsoft.

Об этом сообщает Bloomberg

Как утверждает сам Билл Гейтс, он будет продолжать сотрудничать с гендиректором компании и ее техническим руководителем.

В заявлении компании говорится, что ее основатель отошел от непосредственного управления в 2008 году. Тогда он решил заниматься благотворительностью в основанном им фонде. До 2014 года он остался председателем Совета директоров.

Билл Гейтс вместе с Полом Алленом основал Microsoft в 1975 году. Наиболее известным продуктом компании является операционная система Windows.

Украинская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!