Новости 13 марта: ликвидация ГАСИ, риск коронавируса для торговли, возвращение трамвая в центр Киева

О ликвидации ГАСИ. Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине ликвидируют Государственную архитектурно-строительную инспекцию. Вместо нее правительство создаст три новых органа.

О самых богатых людях. Совокупное состояние 20 богатейших людей мира за один день уменьшилось на более чем 78 млрд долларов на фоне худшего падения с 1987 года индекса Dow Jones.

О возвращении трамвая в центр Киева. Киевская городская госадминистрации выдала распоряжение о строительстве трамвайной линии от ул. Старовокзальной до станции метро "Дворец спорта".

Об обвале биткоина. Цена на криптовалюту биткоин за последние два дня снизилась на 50%.

О заправках Коломойского. "Приватбанк" через суд пытался расторгнуть договор лизинга на 247 автозаправочные станции сети "Приват", однако суд по иску 38 компаний-арендаторов этих АЗС запретил банку совершать действия по возвращению или истребованию объектов лизинга.

О риске коронавируса для торговли. Из-за распространения коронавируса Украине следует ожидать логистических проблем в торговле с Италией и другими международными партнерами.

О газовом хабе. Правительства США и Украины договорились о поставках в Украину сжиженного газа через терминалы в Польше в объеме 6-8 миллиардов кубометров ежегодно с последующей его транспортировкой в европейские страны через хаб на базе украинских подземных хранилищ.

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