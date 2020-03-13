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Закрытая граница не повлияет на грузовые перевозки – МИУ

Пятница, 13 марта 2020, 19:15
 

Ограничения на въезд в страну, которые установил Совет национальной безопасности и обороны, не будут распространяться на международные грузовые перевозки.

Источник: Мининфраструктуры

Дословно: "По решению СНБО через 48 часов Украина закроет границу для иностранных граждан на две недели. Граждане Украины смогут вернуться в Украину. Установленные ограничения не касаются осуществления международных грузоперевозок. Международные грузовые перевозки не прекращаются".

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Предыстория: Из-за пандемии коронавируса в мире Украина на 2 недели закрывает границу для иностранных граждан.

Украинская правда

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