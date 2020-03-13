МХП принимает дополнительные меры с целью предотвращения распространения коронавируса (укр)
МХП – не тільки сучасний і успішний бізнес, а й холдинг з високим ступенем соціальної відповідальності.
З метою попередження можливого розповсюдження коронавірусу COVID-19 та у зв’язку з введенням Урядом карантину по всій території України, на підприємствах групи МХП введено додаткові запобіжні заходи:
- До кінця березня скасовано будь-які міжнародні відрядження.
- Особисті поїздки співробітників закордон по можливості відтерміновано. В разі здійснення такої поїздки, співробітник, скоріш за все, буде змушений пройти двотижневу самоізоляцію з метою карантину після поїздки. Якщо людина може виконувати свої функціональні обов’язки віддалено, її буде тимчасово переведено на домашній режим роботи. В іншому разі — відправлено в неоплачувану відпустку.
- Співробітники, які відвідували зарубіжні країни у будь-яких цілях за останні 14 днів, також мають обов’язково повідомити про це керівництво холдингу.
- Неповідомлення або приховування інформації щодо закордонних поїздок та/або свого поганого самопочуття, може тягнути за собою дисциплінарну відповідальність аж до звільнення.
- Всі заходи та наради, що потребують збору великої кількості людей, скасовано або перенесено. В разі необхідності на підприємствах буде введено додаткові заходи безпеки.
Ми закликаємо наших друзів та партнерів також вжити заходів з метою упередження розповсюдження коронавірусу. Також просимо наших співгромадян відповідально ставитися до власного здоров’я та здоров’я оточуючих.
Ще раз наголошуємо, що інфекція коронавірусу COVID-19 не передається через їжу (висновок Європейського агентства з питань безпеки продуктів харчування). Разом з тим, МХП ретельно слідкує за станом здоров’я співробітників, які працюють на виробництві.
Зберігаємо спокій, діємо відповідально, дбаємо про власну безпеку та здоров’я.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua