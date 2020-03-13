"Черный четверг": 20 самых богатых людей мира потеряли более 78 миллиардов долларов

Совокупное состояние 20 богатейших людей мира за четверг, 12 марта, уменьшились на более чем 78 млрд долларов на фоне худшего падения с 1987 года индекса Dow Jones.

Об этом сообщает Forbes.

Самый богатый человек мира - основатель и глава Amazon Джефф Безос - потерял 8 млрд долларов на фоне падения акций Amazon на 8%, состояние Безоса оценивается в 104,4 млрд долларов.

Третий самый богатый человек мира Бернар Арно - владелец Louis Vuitton и Dior - потерял 7,7 млрд долларов (состояние оценивается в 82,5 млрд долларов).

В то же время основатель Facebook Марк Цукерберг потерял 5,7 млрд долларов - на фоне падения акций Facebook на более чем 9% (состояние Цукерберга оценивают в 57,4 млрд долларов).

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс потерял 5,3 млрд долларов, его состояние оценивают в 99,2 млрд долларов.

Рекомендуем почитать: Начало мирового кризиса? Что стоит за обвалом рынков акций, валюты и нефти

Напомним:

Обострение ситуации с коронавирусом 12 марта стало причиной крупнейшего обвала индексов (Dow Jones, S&P 500) на фондовом рынке США с 1987 года.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

Фондовые индексы стран Западной Европы упали до минимума с февраля 2016 года в четверг по итогам заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которые разочаровали инвесторов; торги в США останавливали второй раз на этой неделе.

Самый длинный в истории "бычий рынок", который начался в США 9 марта 2009 года, завершился. 11 марта фондовый индекс Dow Jones упал на 5,9% до 23 553,22, S&P 500 в среду упал на 4,9% до 2741,38,

Как заявила руководительница Европейского центробанка Кристин Лагард, из-за коронавируса Европу ожидает экономический шок 2008 года, если страны ЕС не примут срочных мер в ответ на распространение вируса.

Банк Англии экстренно понизил базовую процентную ставку на 0,5 процентного пункта – до 0,25%.

Федеральная резервная система США внепланово снизила процентную ставку на 0,5 процентного пункта в попытке сгладить последствия для экономики от эпидемии коронавируса.