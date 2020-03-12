Новости 12 марта: снижение учетной ставки, падение рынков и биткоина

О снижении учетной ставки. Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 10% годовых с 13 марта 2020-го года.

О падении рынков. Фондовые индексы стран Западной Европы упали до минимума с февраля 2016 года в четверг по итогам заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которые разочаровали инвесторов; торги в США останавливали второй раз на этой неделе.

О биткоине. Курс биткоина резко обвалился ниже 6000 долларов после 12:30 (по киевскому времени).

О 4G в киевском метро. Киевсовет на пленарном заседании 12 марта принял решение, которое разблокирует запуск 4G на всех станциях столичного метро.

О курсе гривни. Официальный курс гривни ослаб на 31 копейку, и был установлен на 12 марта на уровне 25,62 гривни за доллар, после торгов на межбанковском рынке котировки установились на уровне 25,99 - 26,01 гривни за доллар.

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