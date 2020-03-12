Все разделы
Укр / Рус

"Укравтодор" ведет работы на 118 объектах в 18 областях

Четверг, 12 марта 2020, 17:59
 

В 18 областях на 118 объектах "Укравтодора" ведутся ремонтные и строительные работы.

Об этом сообщил в Facebook глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

"100 объектов финансируемых за счет средств Государственного дорожного фонда и 18 - в рамках сотрудничества Укравтодора с международными финансовыми организациями.

Преимущественно на этом этапе ведутся подготовительные работы, и, например, на дороге Н-30 и Н-09 уже вкладывают асфальт ", - написал Кубраков.

"Другие объекты Большого строительства Укравтодора еще на этапе публичных закупок. В 2020 объявлен 289 тендеров, суммарная ожидаемая стоимость - 28 млрд грн. Благодаря такой тендерной активности удерживаем лидирующие позиции инфраструктурных закупок", - добавил он.

Напомним:

27 февраля "Укравтодор" презентовал "Интерактивную карту", на которой можно увидеть участки, которые ремонтируются службой, получить информацию о состоянии проезда и обратиться с проблемами.

По состоянию на 20 февраля 2020 года "Укратодор" начал работы на 34 дорожных объектах в 14 областях Украины.

"Укравтодор" за 2020-2021 годы намерен поднять Украину в рейтинге глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума по качеству дорог на 10-15 позиций по сравнению с показателем 2019 года (114 позиция).

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина отойдет от ямочного ремонта дорог и будет проводить только капитальные ремонты с гарантией.

Читайте также: Новая дорожная стратегия 2020: как власть планирует "сшивать" дорогами всю страну

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Укравтодор дороги

powered by lun.ua
Материалы по теме
Сразу 4 компании пожаловались на требования "Укравтодора" по тендерам на 600 миллионов 11 марта 2020, 16:27
"Укравтодор" получит 19,3 миллиарда кредитных гарантий 2 марта 2020, 17:13
Контроль за ремонтом и жалобы онлайн: "Укравтодор" представил интерактивную карту 28 февраля 2020, 11:05
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!