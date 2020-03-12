"Укравтодор" ведет работы на 118 объектах в 18 областях

В 18 областях на 118 объектах "Укравтодора" ведутся ремонтные и строительные работы.

Об этом сообщил в Facebook глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

"100 объектов финансируемых за счет средств Государственного дорожного фонда и 18 - в рамках сотрудничества Укравтодора с международными финансовыми организациями.

Преимущественно на этом этапе ведутся подготовительные работы, и, например, на дороге Н-30 и Н-09 уже вкладывают асфальт ", - написал Кубраков.

"Другие объекты Большого строительства Укравтодора еще на этапе публичных закупок. В 2020 объявлен 289 тендеров, суммарная ожидаемая стоимость - 28 млрд грн. Благодаря такой тендерной активности удерживаем лидирующие позиции инфраструктурных закупок", - добавил он.

Напомним:

27 февраля "Укравтодор" презентовал "Интерактивную карту", на которой можно увидеть участки, которые ремонтируются службой, получить информацию о состоянии проезда и обратиться с проблемами.

По состоянию на 20 февраля 2020 года "Укратодор" начал работы на 34 дорожных объектах в 14 областях Украины.

"Укравтодор" за 2020-2021 годы намерен поднять Украину в рейтинге глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума по качеству дорог на 10-15 позиций по сравнению с показателем 2019 года (114 позиция).

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина отойдет от ямочного ремонта дорог и будет проводить только капитальные ремонты с гарантией.