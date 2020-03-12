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Uber Shuttle будет обслуживать пригороды Киева

Четверг, 12 марта 2020, 17:32
 

Компания Uber расширяет сеть маршрутов Shuttle на пригород столицы - на этой неделе автобусы Uber Shuttle начнут курсировать из Вишневого и Бучи.

Об этом сообщает ЦТС.

Отмечается, что рейсы будут доступны в рабочие дни с 7:00 до 21:00.

"С Вишневого Shuttle будет курсировать до метро "Житомирская" и обратно. Стоимость проезда составит ориентировочно 25 грн.

С Бучи автобусы будут прибывать на станцию ​​метро "Академгородок", проезд обойдется в около 30 грн", - говорится в сообщении.

В компании добавляют, что стоимость проезда будет фиксированной в зависимости от километража.

"Анализируя данные сервиса Uber Movement за последние несколько месяцев, мы убедились, что пригороды украинской столицы продолжают активно развиваться, и количество людей, путешествующих из них в Киев, становится все больше.

Именно поэтому мы решили расширить нашу сеть маршрутов Uber Shuttle на Вишневое и Бучу, тем самым предоставив людям еще одну надежную, безопасную и недорогую альтернативу их личному автомобилю", - заявил глава по развитию Uber в Центральной и Восточной Европе Георгий Соколянский.

Напоминаем:

В статье на Экономической правде говорилось, что Uber Shuttle курсируют нелегально, без разрешительной документации.

Водители микроавтобусов нарушают правила дорожного движения, не имеют удостоверений соответствующей категории.

Сам работодатель не соблюдает трудового законодательства, создавая опасные условия труда для водителей.

Uber отрицает, что Shuttle работает нелегально

Подробнее читайте по ссылке: "Нелегалы" Uber Shuttle

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Uber

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