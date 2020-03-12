Птичий грипп: Ирак возобновил импорт украинской курятины

Правительство Ирака сняло ограничения на экспорт из Украины, который был установлен из-за вспышки гриппа птицы.

Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

Также ведомство напоминает, что с 7 марта 2020 решением Европейской Комиссии экспорт курятины в страны ЕС был восстановлен.

Напомним:

26 февраля сообщалось, что в связи с январским вспышкой птичьего гриппа в Винницкой области, ряд стран ввели запрет на импорт курятины из Украины. В частности Япония, Корея, Азербайджан, Армения, Молдова, Ирак, Филиппины, Марокко, Тунис, Сингапур, Кувейт, Саудовская Аравия и др.

20 января на предприятии "Хутор" в Немировском районе Винницкой области 18 января зафиксировали гибель птицы от птичьего гриппа.

23 января, несмотря на предыдущие договоренности, Европейская Комиссия временно приостановила ввоз из Украины на территорию ЕС мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы в связи с фиксацией птичьего гриппа.

Ранее торговый представитель Украины Тарас Качка заявлял, что Украине остановила сертификацию с мощностей экспортера в 30 км зоне, и ЕС не запретит импорт украинской курятины

Вслед за ЕС импорт украинской курятины также запретили в Беларуси.

Экономическая правда