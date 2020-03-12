Коронавирус "ударил" по экономике Бразилии - СМИ

Фондовая биржа бразильского Сан-Паулу 11 марта обвалилась на 10,11% после того, как Всемирная организация здравоохранения признала пандемией вспышку вызванного новым коронавирусом заболевания.

Об этом свидетельствуют данные торгов.

К вечеру 11 марта ее основной индекс Ibovespa опустился до отметки 82 887 пунктов, после чего торги были автоматически приостановлены на 30 минут, передает Bloomberg.

Это уже второе за неделю аналогичное падение данной биржи. 9 марта утром площадка просела на 10,02%, завершив торговую сессию с показателем минус 12,17%, что стало ее худшим результатом с 1998 года.

10 марта биржа частично отыграла потери предыдущего дня, закрывшись в зеленой зоне с результатом плюс 7,14%.

Министерство экономики Бразилии понизило прогноз по ВВП на 2020 год на фоне коронавируса и его влияния на мировую экономику. Как полагают в ведомстве, с учетом новых реалий по итогам текущего года рост этого показателя составит 2,1%, а не 2,4%.

"Ожидаемые потери бразильской экономики [от коронавируса] находятся в диапазоне между 0,1 и 0,5 процентных пункта от ее роста в 2020 году. Наиболее вероятным сценарием является потеря около 0,3 п.п." - говорится в опубликованном в среду документе.

В Минэкономики отмечают, что реальные последствия вызванного коронавирусом экономического кризиса "будут зависеть от масштабов и динамики процессов восстановления".

Эксперты ведомства также предвидят возможные "негативные эффекты", такие как падение показателей производства вследствие нарушения устоявшихся производственных связей и введения ограничений, падение спроса, понижение цен на сырье и ограничения в сфере кредитования.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля, на следующий день после окончания основных карнавальных праздников, сопровождающихся массовыми гуляниями.

К настоящему моменту число инфицированных выросло до 36 человек в 7 штатах и столичном Федеральном округе, пятеро из которых находятся в медицинских учреждениях, а остальные - на карантине дома.

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Напомним:

Как заявила руководительница Европейского центробанка Кристин Лагард, из-за коронавируса Европу ожидает экономический шок 2008 года, если страны ЕС не примут срочных мер в ответ на распространение вируса.

Банк Англии экстренно понизил базовую процентную ставку на 0,5 процентного пункта – до 0,25%.

Федеральная резервная система США внепланово снизила процентную ставку на 0,5 процентного пункта в попытке сгладить последствия для экономики от эпидемии коронавируса.