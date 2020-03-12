США закрывают сообщение с Европой

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении отменить все путешествия из Европы в США сроком на 30 дней. Ограничение не коснется сообщение с Великобританией.

Источник: обращение президент США Дональд Трамп к нации

Прямая речь: "Мы приостановим все поездки из Европы в Соединенные Штаты на ближайшие 30 дней. Новые правила вступят в силу в пятницу в полночь. Эти ограничения будут корректироваться в соответствии с условиями на местах".

Детали: Некоторые граждани США таки смогут вернуться в страну, если они пройдут медицинскую проверку.

Напомним:

Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 начали болеть с декабря 2019 года. Спустя два месяца вирус начал быстро распространяться в Европе.

3 марта в Украине сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом. Мужчина вернулся с Италии в конце февраля.

Из-за коронавируса в стране расширили карантин на всю территорию, а украинцев призвали воздержаться от поездок в Италию.

Украинская правда