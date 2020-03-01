Производитель пива Corona теряет деньги из-за коронавируса

Акции производителя мексиканского пива Corona Constellation Brands Inc за эту неделю подешевели на 8% из-за коронавируса.

Об этом передает Bloomberg.

Данные об увеличении онлайн-поиска "пивного вируса короны" и "пивного коронавируса" указывают на то, что мексиканскому пиву не удалось избежать ассоциаций с COVID-19. Акции производителя "Corona" подешевели на этой неделе в Нью-Йорке.

Согласно данным YouGov Plc, намерение приобрести пиво упало среди взрослых США до самого низкого уровня за предыдущие два года. В последние дни убытки стали больше по мере распространения инфекции.

В частности, согласно опросу, который провела компания 5W, 38% американских респондентов среди пьющих пиво, ни при каких обстоятельствах не готовы сейчас купить пиво Corona.

В то же время лишь 4% из тех, кто обычно пьет Corona, заявили об отказе от бренда, а 14% из этой категории не заказывать пиво мексиканского бренда в общественных местах.

Также ранее стало известно, что у производителя пива Corona квартальная прибыль сократилась на 170 000 000 долларов. Такого снижения не было в компании минимум десятилетие.

Напоминаем:

На этой неделе американские индексы показали наихудшее падение со времен финансового кризиса 2008 года.

27 февраля - худший день для этих индексов с февраля 2018 года, а также худшая неделя с 2008 года (падение -11%).

Европейские фондовые рынки упали на 4-5% в ходе торгов 28 февраля.

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Украинская правда