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Пассажирский Boeing поставил рекорд скорости над Атлантикой

Воскресенье, 9 февраля 2020, 14:20
 

Самолет компании British Airways, вероятно, поставил новый рекорд пересечения расстояния от Нью-Йорка до Лондона после достижения скорости более 800 миль в час.

Об этом сообщает The Independent.

В субботу и воскресенье рекорды над Атлантикой несколько раз обновлялись в то врем, когда шторм Кьяра достиг Британии.

По данным Flightradar24, самолет Boeing 747 компании British Airways, вылетевший из в субботу из Нью-Йорка, достиг лондонского Хитроу через 4 часа 56 минут вскоре после 23.20.

Он был всего на минуту быстрее, чем рейс Virgin Atlantic, который приземлился в Хитроу несколькими мгновениями позже, и на три минуты быстрее, чем другой самолет Virgin, который прибыл в 5.12 утра этим утром.

Полеты в обратном направлении занимали более двух с половиной часов.

Самолеты British Airways и Virgin побили предыдущий рекорд на линии Нью-Йорк-Лондон, который приндадлежал компании Norwegian, самолет которой добрался до Лондона за 5 часов 13 минут в январе 2018 года.

Среднее время в пути между Нью-Йорком и Лондоном составляет около 6 часов 13 минут.

Несмотря на ускорение полетов через Атлантику, шторм Кьяра стал причиной отмены сотни авиарейсов, поездов и паромных сообщений.

Европейская правда

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авиа Авиакомпании Великобритания

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