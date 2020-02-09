Япония вывела на орбиту спутник-шпион

Японская компания Mitsubishi Heavy Industries вывела на орбиту ракету H-IIA 202 в рамках миссии IGS Optical 7 оптическим разведывательным спутником.

Источник: NasaSpaceFlight

Детали: Старт ракеты состоялся в ночь на 9 февраля с космодрома Йосинобу, Танегасима на юго-западе Японии.

Information Gathering Satellite (IGS) - японская правительственная спутниковая программа. IGS Optical 7 является оптическим разведывательным спутником и частью системы спутников для сбора информации, которая состоит из космических кораблей, собирающих оптические и радиолокационные изображения Земли.

IGS Optical 7 были стал восемнадцатым космическим кораблем IGS, который был запущен. В это число входят два спутника, которые не смогли выйти на орбиту.

Япония начала разработку IGS в конце 1990-х годов, после попытки Северной Кореи запустить спутник в 1998 году, который не достиг орбиты. Однако ракета, несущая его, пересекла границы Японии во время запуска, что вызвало опасения со стороны японских властей.

С помощью IGS Япония стремилась создать разведывательную базу для отслеживания возможных угроз. Предполагается, что спутник может быть использован правительством Японии для отслеживания стихийных бедствий и др.

Украинская правда