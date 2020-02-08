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CБУ зафиксировала некачественное техобслуживание самолетов украинской авиакомпаний

Суббота, 8 февраля 2020, 15:32
 

Служба безопасности разоблачила некачественное выполнение ремонтных работ организацией по техобслуживанию в Международных аэропортах "Одесса" и "Киев" пассажирских самолетов одной из украинских авиакомпаний, который мог привести к человеческим жертвам.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оперативники спецслужбы зафиксировали фальсифицированную документацию по проведению ремонтных работ самолетов.

Дальнейшее использование фактически неисправных самолетов для пассажирских перевозок могло привести к возникновению нештатных ситуаций, в том числе катастроф с человеческими жертвами.

Чиновника авиапредприятия ответственного за техническое обслуживание самолетов решением суда признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса. (Служебный подлог)

Компании-эксплуатанту отменено соответствующие разрешения на выполнение авиационных пассажирских перевозок, а воздушным судам - сертификаты летной годности.

Экономическая правда

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СБУ аэропорт

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