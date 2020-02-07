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Страны Балтии договорились не покупать электроэнергию с Белорусской АЭС

Пятница, 7 февраля 2020, 19:00
 

Страны Балтии обязались подписать декларацию о намерениях не покупать электроэнергию с Островецкой АЭС в Беларуси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу премьера Литвы.

"Мы рады, что приближаемся к общей позиции балтийских государств не покупать электроэнергию с опасной АЭС "Островец". Импорт российской электроэнергии не должен стать возможностью для импорта с АЭС "Островец". Я также не сомневаюсь, что вместе с Латвией и Эстонией и Еврокомиссией мы найдем решение относительно надлежащего контроля за происхождением электроэнергии, поступающей в наши сети из третьих стран", - сказал премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

По его словам, страны Балтии стремятся к дальнейшему развитию общего рынка природного газа в регионе, учитывая стратегическое значение терминала СПГ, успешно работающего в течение 5 лет в Клайпеде для государств и потребителей.

Первый энергоблок БелАЭС планируют запустить в 2020 году. Литовское правительство говорит, что при строительстве станции не были соблюдены требования техники безопасности и охраны природы. Беларусь такие претензии категорически отвергает.

Сейм Литвы в июне 2017 года законодательно закрепил, что белорусская АЭС опасна и представляет угрозу для национальной безопасности, окружающей среды и здоровья людей.

Европейская правда

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АЭС Литва Беларусь

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