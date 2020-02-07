Первый заместитель директора-распорядителя МВФ уходит с должности

Первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвид Липтон покинет пост в конце февраля "в контексте изменений, которые будет вносить в руководящей команде" глава МВФ Кристалина Георгиева.

Об этом сообщает пресс-служба МВФ.

Отмечается, что Липтон работал на должности первого заместителя директора-распорядителя МВФ с сентября 2011 года.

Его профиль работы в фонде, в частности, охватывал стратегию, разработку политики и программы кредитования.

"Кристалина Георгиева поблагодарила Липтону за его "интеллектуальное лидерство и инновационное мнение", - говорится в сообщении.

"Я верю в работу Фонда. Для меня было честью работать здесь, сначала в течение восьми лет в начале моей профессиональной карьеры в 1981 году, а затем как первый заместитель директора-распорядителя с 2011 года", - сказал Липтон.

Американец Дэвид Липтон начал свою карьеру экономистом в МВФ и в течение 8 лет работал над вопросами экономической стабилизации в развивающихся и в бедных странах. С 1989 по 1992 год он сотрудничал с профессором Джеффри Саксом, затем - с Гарвардским университетом.

Также работал экономическим советником правительств России, Польши и Словении при переходе к капитализму.

В 1993-1998 годах работал в Минфине США.

Отмечается, что поиски преемника Липтона в МВФ "начнутся в скором времени".

Экономическая правда