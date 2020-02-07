ЕБРР выделил 15 миллионов евро для "Пиреус Банк Украина"

Европейский банк реконструкции и развития предоставит 15 миллионов евро "Пиреус Банку Украины" для расширения кредитования малых и средних предприятий.

Об этом сообщили в пресс-службе ЕБРР, передает Укринформ.

"ЕБРР и" Пиреус Банк Украина" (ПБУ) поддерживают развитие украинских малых и средних предприятий (МСП), предлагая новые финансовые продукты, которые помогут снизить проектные и валютные риски", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пакет финансирования, организованный ЕБРР для "Пиреус Банка Украины", включает кредит в гривне на сумму до 5 млн долл. для кредитования МСП и финансирование в размере 10 млн евро в рамках Программы распределения рисков (ПРР) ЕБРР, по которой ЕБРР будет брать на себя часть рисков по отдельным кредитам, которые ПБУ будет предоставлять украинским компаниям.

Средства по Программе распределения рисков помогут увеличить размер и сроки погашения кредитов для МСП по всей стране, пояснили в пресс-службе.

Как сообщалось, коммерческий банк среднего размера "Пиреус Банк Украина" является 100% дочерним банком греческой "Пиреус Групп" и предоставляет услуги корпоративным клиентам, малому бизнесу и физическим лицам через сеть из 18 отделений по всей стране.

Напомним, Европейский банк реконструкции и развития намерен предоставить 60 млн долларов долгосрочного кредита Fozzy Group для обновления и расширения продуктовых сетей "Фора" и "Сильпо".